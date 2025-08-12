Пожарот во Челопеци делумно ставен под контрола, екипи остануваат на терен

Директорот на Центарот за управување со кризи, Мухамед Али, информира дека пожарот во селото Челопеци, Општина Кичево, е делумно ставен под контрола. Според него, огнот во делот кај складот е изгаснат, но пожарот кон шумскиот предел и понатаму е активен, зафаќајќи нискостеблеста шума.

Во вечерните часови, екипа од припадници на Армијата на Република Македонија ќе остане на терен како противпожарно дежурство.

За утре наутро е планирана засилена воздушна поддршка во гаснењето, со ангажирање на два хеликоптера на Министерството за внатрешни работи, два ЕР-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување и еден хеликоптер на Армијата.