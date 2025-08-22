Пожарот во Јасен под контрола, гори во Прилеп и Долнени!

На ден 22.08.2025 година, до 12:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 9 пожари на отворен простор, од кои активни се 2, под контрола 1, а изгаснати 6.
АКТИВНИ: 2
1. Општина Прилеп: с. Беловодица – место викано Ливада и с. Лењиште (букова шума)
2. Општина Долнени: с. Стровија и с. Долгаец (мешана шума)
ПОД КОНТРОЛА: 1
1. Општина Македонски Брод: Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума)
ИЗГАСНАТИ: 6
1. Општина Сопиште: кај Брана Езеро Козјак (ниска вегетација и шума)
2. Општина Студеничани: с. Горно Количани и с. Драчевица – планински врв Китка (мешана шума)
3. Општина Кичево: с. Душегубица (ниска вегетација и ниска шума)
4. Општина Велес: с. Клуковец (ниска вегетација)
5. Општина Росоман: с. Дебреште (ниска вегетација)
6. Општина Демир Хисар: с. Кутретино (депонија)