Пожарот во Јасен под контрола, гори во Прилеп и Долнени!

На ден 22.08.2025 година, до 12:00 часот, на територијата на Р.С.Македонија има вкупно 9 пожари на отворен простор, од кои активни се 2, под контрола 1, а изгаснати 6.

АКТИВНИ: 2

1. Општина Прилеп: с. Беловодица – место викано Ливада и с. Лењиште (букова шума)

2. Општина Долнени: с. Стровија и с. Долгаец (мешана шума)

ПОД КОНТРОЛА: 1

1. Општина Македонски Брод: Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума)

ИЗГАСНАТИ: 6

1. Општина Сопиште: кај Брана Езеро Козјак (ниска вегетација и шума)

2. Општина Студеничани: с. Горно Количани и с. Драчевица – планински врв Китка (мешана шума)

3. Општина Кичево: с. Душегубица (ниска вегетација и ниска шума)

4. Општина Велес: с. Клуковец (ниска вегетација)

5. Општина Росоман: с. Дебреште (ниска вегетација)

6. Општина Демир Хисар: с. Кутретино (депонија)