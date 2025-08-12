Пожарот кај Јасен не престанува, Челопеци под контрола – велат од ЦУК

На ден 11/12.08.2025 година, до 07:00 часот, на територијата на Р.С. Македонија има вкупно 16 пожари на отворен простор, од кои активен е 1 пожар, под контрола е 1 пожар, и изгаснати се 14 пожари.

АКТИВНИ: 1

1. Општина Македонски Брод: Повеќенаменското подрачје Јасен (мешана шума)

ПОД КОНТРОЛА: 1

1. Општина Кичево: с. Челопеци – с. Миокази (мешана шума)

ИЗГАСНАТИ: 14

1. Општина Босилово: с. Сарај (горел отпад)

2. Општина Куманово: с. Табановце (ниска вегетација)

3. Општина Врапчиште: с. Ломница – с. Калиште (мешана шума)

4. Општина Тетово: Тетово (ниска вегетација и ѓубре)

5. Општина Кочани: м.в. Трајаново трло (ниска вегетација)

6. Општина Ресен: с. Долно Дупени (дабова шума и ниска вегетација)

7. Општина Ново Село: с. Старо Коњарево (ѓубре)

8. Општина Крушево: с. Бучин (ниска вегетација)

9. Општина Теарце: с. Теарце (ниска вегетација)

10. Општина Куманово: с. Романовце (ниска вегетација)

11. Општина Сарај 1: с. Радуша – с. Свиларе (ниска вегетација и мешана шума)

12. Општина Сарај 2: с. Шишево (ниска вегетација)

13. Општина Арачиново: с. Арачиново (ниска вегетација)

14. Општина Прилеп: м.в. После затворот (ниска вегетација)