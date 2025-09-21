Пожарот над Батинци е локализиран

0 SHARES Сподели Твитни

Пожарот кој попладнево избувна над скопското село Батинци е локализиран. Од Центарот за управување со кризи информираат дека огнот е под контрола и дека нема опасност за жителите и околните објекти. Во гаснењето, како што соопшти директорот на ЦУК, Мухамед Али, учествувале два „ертрактора“, еден хеликоптер на МВР, како и единиците на Противпожарната бригада на Град Скопје.

„Екипите остануваат на терен за следење на ситуацијата до целосно гаснење на пожарот и за спречување на евентуално повторно активирање“, велат од ЦУК.

Пронајдете не на следниве мрежи: