Пожарот предизвика проблеми во Шпанија, сериозна ситуација во Мадрид

Екстремната топлина и силните ветрови во Шпанија предизвикаа шумски пожари во понеделник вечерта, додека шумски пожар поттикнат од силните ветрови за време на најновиот топлотен бран во Европа изгоре неколку домови и принуди илјадници луѓе да избегаат.Најмалку 180 луѓе беа евакуирани преку ноќ од Трес Кантос, богато предградие североисточно од Мадрид, откако пожарите уништија домови и обработливо земјиште, објави Телеграф.Маж кој бил префрлен со хеликоптер во болница во Ла Паз откако претрпел изгореници на 98 проценти од телото, подоцна починал, соопшти утрово заедницата на Мадрид.За краток временски период, пожарот зафати 1.000 хектари земјиште, уништувајќи еден коњички центар и убивајќи 27 коњи.Се смета дека и Кингс колеџот, престижно британско приватно училиште, претрпел одредена штета, а засолниште за магариња било изгорено.Поради брзината на ветровите, пламенот се проширил брзо и стигнал до фармацевтските лаборатории Норман, каде што, според извештаите, се слушнале експлозии.„За само 40 минути, пожарот се прошири шест километри“, изјави за новинарите Карлос Новило, регионален шеф на службата за животна средина на Мадрид.Пожарот потоа се проширил во соседните богати предградија Фуенте дел Фресно и Сото де Вињуелас, каде што жителите останале во состојба на евакуација преку ноќ.Снимките споделени на социјалните мрежи покажуваат пламен како се шири низ шумските области, додека густ чад се крева кон небото.Други видеа покажаа како силните ветрови ги туркаат пламените јазици низ полињата, додека противпожарните служби брзаат да го стават пожарот под контрола.Пожарникарите успеаја да го стават под контрола пожарот во близина на шпанската престолнина до вторник наутро благодарение на поволните услови во текот на ноќта, соопштија регионалните власти.На други места во Шпанија, пожарите предизвикани од високите температури на северот од земјата доведоа до евакуација на стотици луѓе во близина на национален парк заштитен од УНЕСКО.На околу 800 луѓе им беше кажано да ги напуштат своите домови во шест села на север од регионот Кастилја и Леон, каде што избувнаа неколку пожари.Жителите на градот Конгоста ги прскаа домовите, дрвјата и тротоарите со своите градинарски црева за да ги спречат пламените јазици што зафатија најмалку две згради, додека полицијата им кажа да се подготват за евакуација.Чадот беше премногу густ за да стигнат противпожарните авиони. „Веќе има неколку куќи што изгореа, не знаеме што да правиме. Ние сме целосно беспомошни и напуштени“, рече 70-годишната жителка на Конго, Евангелина Перал Делгадо.

