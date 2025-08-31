Пожар во Вардариште – Аеродром и делови од Ново Лисиче без струја

Целата општина Аеродром и делови од Ново Лисиче вечерва останаа без електрична енергија. Жителите пријавуваат дека струја нема веќе повеќе од еден час.

Ситуацијата дополнително ја влошува голем пожар кој избувна во Ново Лисиче. Гори дивата депонија Вардариште.

Во моментот интервенираат 13 пожарникари со 5 ПП возила, а исклучени се далекуводите за Аердром и Лисиче заради пожарот.

„Поради дефект на 110кВ трафостаница ‘Аеродром’ моментално поголем дел од корисниците од Аеродром и Ново Лисиче, како и дел од корисниците од централното градско подрачје, се соочуваат со прекин во снабдувањето со електрична енергија. Екипите на Електродистрибуција веднаш се упатија на лице место со цел санација на дефектот.“ велат од ЕВН за 24инфо

