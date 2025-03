0 SHARES Сподели Твитни

Пожарот кој се случи во дискотеката „Пулс“ во Кочани предизвика повредување на македонскиот карате репрезентативец Филип Стојанов. Оваа трагедија одзеде 59 млади животи и остави над 150 лица со повреди. Тие кои се во можност и сакаат да помогнат, тоа можат да го сторат на следниот начин:

The post Пожар во Кочани: Каратистот Филип Стојанов меѓу повредените appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: