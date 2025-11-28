Пожар во куќа во Кочани, мајка и ќерка завршија во болница

Пожар изби во семејна куќа во Кочани, а мајка и ќерка завршија во болница поради вдишување чад и изгореници.

„Во ОВР Кочани е пријавено дека во Кочани настанал пожар во куќа, сопственост на А.М.(50) од Кочани. При гасењето на огнот, 43-годишната О.С. вдишала чад и се здобила со изгореница на раката, додека нејзината 17-годишна ќерка вдишала чад, по што двете биле пренесени во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје за укажување на лекарска помош“ соопшти СВР Штип.

Од екипа на Територијалната противпожарна единица Кочани пожарот бил изгаснат. Извршен е увид на местото на настанот.