Пожар во фабрика за преработка на батерии и електронски смет во Трубарево, го гасат повеќе екипи

Пожар избувна попладнево во компанијата за преработка на отпад во скопско Турбарево, а во негово гасење се вклучени неколку екипи од Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје кои претходно интервенирале и во гаснење на пожар во стара Цементара на ул. „Горноврановска“ во Горно Лисиче, потврдија од Дирекцијата за заштита и спасување и од Бригадата за противпожарна заштита на град Скопје.

Ова е многу опасен пожар како за околината така и за граѓаните во Скопје. ВО гаснењето се вклучени и БТР е и хеликоптерска поддршка , ер трактор, но сепак ке оди тоа тешко велат пожарникарите бидејќи станува збор за пластика, електронски отпад и гуми кои што се лесно запаливи. Пожарот се очекува набргу да биде лолаизиран но загаденоста ке остане подолго време велат експертите.

Според очевидци станува збор за подмемтнат пожар , наводно од неколку лица кои биле видено од околните куќи. Во потрагата по причините за пожарот се вклучени сите институции.

