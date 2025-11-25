Пожар во фирма од Скопје – сопственикот заврши во болница поради чад

Голем пожар избувна синоќа во менза на фирма во скопско Визбегово, при што 44-годишниот сопственик Ж.В. од Скопје беше хоспитализиран поради вдишување чад.

Според информациите од полицијата, огнот избувнал околу 22:10 часот во објект во селото Визбегово. Сопственикот прв го забележал пламенот и се обидел сам да го изгасне за да спречи поголема материјална штета.

Иако успеал да го стави под контрола, при интервенцијата вдишал значителна количина чад, поради што веднаш бил префрлен на Комплексот клиники „Мајка Тереза“, каде му е укажана медицинска помош.

Случајот бил пријавен во полиција околу 23:50 часот, а причините за настанувањето на пожарот се сè уште предмет на истрага.