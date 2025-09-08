Пожар кај Раштак и Страчинци, изгореа помошни простории од викенд куќа

Пожар во атарот на селата Раштак и Страчинци вчера зафатил дел од викенд куќа и неколку помошни објекти, информира Министерството за внатрешни работи.

– Вчера околу 15 часот во Секторот за внатрешни работи – Скопје е пријавено дека гори сува трева и нискостеблеста шума кај селата Раштак и Страчинци. Пожарот зафатил помошна просторија од викенд куќата, пет помошни простории за чување живина, алат и други предмети, сопственост на Н.М., 51-годишно лице од Скопје – се вели во соопштението.

Пожарот бил целосно изгаснат од екипа на скопската Бригада за противпожарна заштита и нема повредени лица.