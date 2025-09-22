Пожар кај скопскиот Аквадукт, пожарникарите попречувани да го изгаснат пожарот

0 SHARES Сподели Твитни

Пожар попладнево изби во близина на Аквадуктот кај Скопје. Пожарот, според информациите од Центарот за управување со кризи, е локализиран. Опожарена е ниска вегетација и ниска стеблеста шума.

Интервенирале девет пожарникари на Бригадата за противпожарна заштита на Град Скопје со три противпожарни возила.

Дирекцијата за заштита и спасување информира дека противпожарните екипи при гаснењето на пожарот биле попречувани од граѓани кои живеат околу опожареното место поради што била побарана и полициска интервенција.

– Екипите на скопската БППЗ веднаш излегоа на терен но при гаснењето беа попречувани од припадници на една етничка заедница која живее на и околу опожареното место поради што беше побарана полициска интервенција за непречено одвивање на гаснењето.

