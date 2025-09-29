Поза за која сонуваат и мажите и жените: Гарантира незаборавно искуство

0 SHARES Сподели Твитни

На популарната интернет страница која нуди здравствени совети, DrEd, беше направено истражување на 2.000 испитаници за нивните сексуални преференци и афинитети.

Во истражувањето учествуваа испитаници од САД и Европа чија задача беше да ги откријат сите свои сексуални желби. Резултатот откри дека еднакво омилена поза и кај мажите и кај жените е популарната doggy style поза. Таа им е омилена и на хетеросексуалците и на хомосексуалците, а популарност ужива и во САД и во Европа.

Кај жените на второ место е мисионерската поза, додека кај мажите втора по омиленост е популарната „каубојка“. Најмногу жени мечтаат за тоа да испробаат секс врз маса, додека мажите копнеат за 69 позата во стоечка положба. Интересно е што кај мажите аналниот секс е на второ место од пописот на позите кои би сакале да ги испробаат, додека жените воопшто не го споменале аналниот секс.

Мажите за нови пози најмногу учеле од порно филмови, а жените од својот партнер. Токму мажите се тие кои најчесто иницираат нови пози во сексот, а повеќето од нив притоа најмногу стравуваат од тоа да не ја повредат својата партнерка. Кај жените најголем страв во испробувањето нови пози е да не не се доволно флексибилни или да не се претешки.

