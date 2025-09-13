Пози за секс набрзина, кога воопшто не ви се чека

0 SHARES Сподели Твитни

Сексот набрзина има лоша репутација дека многу често нема да успее да ве задоволи, но од друга страна бавниот секс, ако долго го практикувате, може да стане здодевен, па сексот на брзина е одлична идеја за да ја вжештите ситуацијата под чаршафите.

Или, не мора да биде баш под чаршафите…

Неколку идеи кои можете да ги пробате, набрзина:

1. Под туш

Повикајте го партнерот под туш, загрејте се со сензуални допири додека еден на друг си нанесувате шампон, а потоа веднаш фрлете се на акција.

2. Секс за расонување

Разбудете го со нежни допири, па и орален секс, а веднаш откако ќе ги отвори очите, продолжете со утрински секс – „каубојка“.

3. Додека гледа телевизија

Нема потреба да чекате, едноставно качете се, преминете на главното и доволно е само да ги соблечете панталоните, а маиците да останат на вас.

4. На забава

Здодевно ви е? Започнете со закачкање и валкан разговор, а потоа најдете мирна соба каде набрзина ќе ја завршите работата.

5. Одложување

Никој не мора да заврши. Факт е дека со сексот набрзина може да не доживеете оргазам па затоа, качете се на каучот, раширете ги нозете, дозволете малку акција, симнете се и продолжете понатаму во подготовки (само за да му дадете до знаење дека вечерта ќе продолжите).

Пронајдете не на следниве мрежи: