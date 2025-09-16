Познатата Босанка е најпознатата пејачка во Турција: Првиот брак ѝ го растурила свекрвата по 6 дена, имала серија абортуси и едно нешто за кое никогаш нема да зажали (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Една од најсјајните ѕвезди на турската музичка сцена, Ајда Пекан, со децении доминира како икона на стил, харизма и прекрасен глас . Дури и денес, на 79-годишна возраст, оваа неспоредлива уметница изгледа зачудувачки, но сè уште длабоко жали за една одлука од минатото.Ѕвезда родена во Истанбул, по потекло од БалканотРодена и израсната во Истанбул, Ајда е од босанско потекло, и уште во раното детство покажала голем талент за музика. Нејзините родители брзо го препознале нејзиниот потенцијал и не поминало долго време пред да стане јасно дека ја чека одлична кариера.Од шеесеттите години до денес, Пекан остави неизбришлив белег на музичката сцена. Таа има издадено 20 албуми, соработувала со најголемите имиња во турската музика, а нејзините хитови често ја слават женската сила и независност. Западните музички влијанија се присутни во речиси секоја нејзина песна, што ја прави уникатен феномен на Балканот и на Блискиот Исток.Таа ја стекна својата прва голема популарност со изведбата на песната „Il Cielo in una Stanza“ од италијанската пејачка Мина, што ѝ отвори врата кон поширок пазар.Не само пејачка – и глумицаПокрај нејзината музичка кариера, Ајда ја испробала среќата и во филмот . Со улоги во неколку турски филмови во 1960-тите и 1970-тите, таа дополнително го зајакнала својот статус на ѕвезда.Љубовен живот полн со раскинувањаНејзината емотивна историја, иако бурна, никогаш не ја донесе стабилноста што ја посакуваше. Таа се омажи за првпат во 1973 година , за Јошкун Сампаз, млад фудбалер кој во тоа време имаше само 19 години, додека Ажда имаше 28. Сепак, бракот траеше само шест дена – неговото семејство, особено неговата свекрва, се спротивставија на нивната врска, што доведе до брз развод.После тоа, таа беше сама шест години, сè додека не започна романса со новинарот Ерол Јараш , но ниту таа врска не траеше. Таа стапи во втор брак во 1984 година со Али Барс, но ниту таа врска не беше долговечна – заврши по шест години.„Долго време не сум бил допрен од машка рака“Денес, Ажда искрено зборува за својата осаменост: – Сега нема никој во мојот живот. Да го имаше, ќе го видевте тоа. Никогаш не го кријам. Помина долго време откако машка рака ја допре мојата. Сакам да биде вака. Се навикнав на осаменоста.Најголемо жалење: Ја прекинала бременоста шест патиИ покрај славата и успехот, Ајда признава дека жали за едно нешто – што никогаш не станала мајка . Додека гостуваше во емисијата „Нека остане меѓу нас“, таа отворено проговори за тоа: – Осаменоста е тешка. Бев во брак со Али и во тој брак забременив. Но, не родив бебе. Кога ќе се осврнам назад, си велам: „Жалам што не беше така.“Таа откри дека имала шест абортуси, бидејќи во тие моменти не била подготвена за родителство. Времето и околностите не ѝ биле наклонети, а емоционалните и професионалните турбуленции не ѝ дозволувале мирен семеен живот.Мажите ја сакаа сценската дива, но не и обичната жена домаЗборувајќи за мажите во нејзиниот живот, Пекан истакна уште една причина за нејзиното разочарување:– Мажите не сакаат да ме гледаат дома во пижами и влечки. Тие сакаат да бидам тоа што сум на сцената. Но, не можам да бидам таква секој момент.Таа додава дека ниту една од нејзините врски не успеала да трае толку долго колку што сакала: – Ниеден брак не трае 30-40 години. Се обидувам да се утешам со моите мачки . Ми се случи шест пати, а јас не го сакав тоа. Едвај можев да го издржам животот.79 години, но сепак модерна иконаБез оглед на личните таги, Ајда сè уште останува симбол на елеганција и гламур. Неодамна се појави на насловната страница на турското издание на списанието „Вог“ , а нејзините хитови сè уште се слушаат со ист жар.Нејзината приказна е приказна за жена која сè постигнала сама – кариера, слава, имиџ. Сепак, животот не ѝ го дал она што, можеби, најмногу го сакала – семејство и трајна љубов.

