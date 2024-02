0 SHARES Сподели Твитни

Британската ТВ водителка Аманда Холден го прослави својот 53-ти роденден позирајќи целосно гола на карпа.

Фотографијата ја сподели на својот Инстаграм профил, а комплиментите набрзо почнаа да се слеваат.

„Не изгледате ниту ден постара од 21 година“, гласи еден од коментарите.

Аманда се пошегува во натписот на фотографијата.

Роденденско одело“, на шега напиша таа под фотографијата.

View this post on Instagram A post shared by Amanda Holden (@noholdenback)

Пронајдете не на следниве мрежи: