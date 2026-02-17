Познатата италијанска „Капија на вљубените“ во Пуља се урна во морето на Денот на вљубените

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот лак во Мелендуњо, Апулија (Италија), познат како Лак на вљубените, се урна на Денот на вљубените откако силни бури и обилни дождови ја погодија јужна Италија.

Торе Сант Андреа во Пуља била карпеста формација во морето која станала популарна туристичка дестинација, привлекувајќи парови кои барале вечна љубов. Според локалната легенда, паровите кои се бакнувале под карпата имале љубов која ќе траела засекогаш.

Го добило името бидејќи служело како позадина за предлози за брак, селфиња и разгледници, и било еден од најпрепознатливите симболи на Саленто, една од најпосетуваните туристички области во Италија.

„Ова е катастрофален удар во срцето“, рече градоначалникот на Мелендуњо, Маурицио Цистернино, „Една од најпознатите туристички атракции на нашиот брег и на цела Италија исчезна“.

Според локалните власти, силните ветрови, бурното море и обилните дождови во последните денови прогресивно ја ослабнале карпестата структура сè до нејзиното конечно уривање во саботата. Ова е најзначајната штета предизвикана од крајбрежната ерозија на пејзажот Саленто.

„Природата е превртена наопаку: она што постоеше пред 30 години повеќе не постои. Треба да најдеме ресурси за органска интервенција“, додаде Цистернино.

