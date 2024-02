Познатата турска актерка е со македонско потекло – има 43 години а се дружи со наша позната пејачка (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Серијата „Сулејман Величествениот“ се уште се прикажува овде на малите екрани, а една од најзапаметените улоги е токму таа на Нигар Калфа.

Најмногу симпатии во Македонија освои познатата турска актерка Филиз Ахмет како Нигар Калфе во серијата „ Сулејман Величествениот “. Таа улога ја однесе до самиот врв на актерската сцена и оттогаш бележи еден по друг успех. Многу автентична убавина доаѓа од семејство кое всушност долги години живеело во Македонија ! Малку знаат дека во нејзините вени тече малку југословенска крв, како и дека одлично го зборува македонскиот јазик.

Љубовта кон оваа професија ја наследила од дете , познатиот турски актер Луфтија Сејфулах, кој живеел во Македонија. Бил многу почитуван и го основал првиот македонско-турски театар. Покрај тоа, нејзината мајка се занимавала и со глума, работејќи како суфлер.

Првата претстава што ја видела во театарот е „Идиот“ според истоимениот роман на Фјодор Достоевски. Имала 6 години кога блесна на сцената.

Филиз Ахмет е родена на 15 април 1981 година, а војните на територијата на Југославија многу влијаеле на нејзиното детство и морала да порасне преку ноќ. Поради постојаните конфликти, нејзиното семејство одлучило да замине во Шведска. Во Македонија се вратила на 15 години. Филиз Ахмет завршил медицинско училиште, а потоа и Академија за ликовни уметности во Скопје во 2003 година.

Иако мислеше дека кариерата ќе ја развива преку претстави, улогата во турската серија „Збогум Румелијо“ донесе голема промена. Како што растела во театар, таа не крие дека имала многу предрасуди за работата пред камери, но истакнува дека многу брзо и лесно се навикнала на тоа.

Ликот на Нигар Калфа, кој ја направи ѕвезда, на кастингот веднаш беше јасно дека е напишана за неа, а потоа од родното Скопје се пресели во Истанбул на снимање.

– Улогата на Нигар Калфа ме збогати со нови искуства. Снимаме секој ден по петнаесет часа, шест дена во неделата. Тешко е, но утешно е што ја работам работата што ја сакам. Како уметници секогаш ја наоѓаме суштината, знаеме да го издржиме трудот затоа што имаме цел. Атмосферата на сетот е одлична, сите се дружиме. Ние си помагаме меѓусебно, особено на партнерите во дијалогот. Сцената не е целосна додека не ја дадеме вистинската енергија што ја бара приказната. И пред снимањето се договараме како најдобро да се пушти – изјави Филиз во една прилика за „Глорија“.

Додека работела на хит серијата, единственото нешто што и недостасувало, вели, било нејзиното семејство.

Секако дека ми недостигаат, и тоа многу. Никогаш порано не сум бил далеку од дома толку долг период. Не ги гледам често, дури ни на скајп, бидејќи кога ќе се вратам од снимање, тие веќе спијат. Правам се што можам барем еднаш на два месеци да се среќавам, или тие доаѓаат во Истанбул или јас одам во Скопје. Повеќе сакам кога ќе успеам да одам кај нив, бидејќи тогаш се гледам со целото семејство и роднините, се дружам со моите пријатели и уживам во тишината и спокојството на мојот град.

Популарноста не и пречи, а задоволна е што и се допаѓа на публиката, бидејќи тоа го смета за потврда дека добро си ја врши работата и дека на секоја улога на вистински начин се посветила.

– Да, нормално, но ретко се појавувам во јавноста, со оглед на тоа што сум речиси постојано на снимање. Но, кога ќе се појавам, не е страшно. Ме радува што и се допаѓам на публиката, значи добро си ја работам работата. И колку и да не сум расположена, секогаш се фотографирам со моите фанови.

Иако театарот многу и недостасува, актерката се посвети на сериите. Сепак, она што сите ги изненади е нејзината драстична промена на изгледот. Таа ја скрати својата долга коса и сега е потстрижена на страници, а често можеме да ја видиме со многу впечатлива шминка. Може да се слушнат коментари дека е екстремно млада, и дека никогаш не изгледала подобро, за што поткрепува и тоа што сега е многу послаба отколку во раната младост.

Исто така, на нејзиниот Инстаграм можете да видите слика со нашата позната пејачка Елена Ристеска. Дамите делуваа многу весело, изгледа како добро да се познаваат и се доста блиски, а насмевката не ја симнаа од лицето.

