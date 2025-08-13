Позната актерка проговори за проституцијата: „Легнувате како вреќа за компири и затворате очи“

0 SHARES Сподели Твитни

Познатата руска актерка и ТВ водителка Дана Борисова се отвори во емисијата „Алјона Блин“, зборувајќи за најтемниот период од својот живот.Без разубавувања, таа ги сподели своите ужасни искуства од борбата со дрога, што ја довело на работ на преживување – и буквално и емоционално.Во моменти кога била целосно под дејство на дрога, Борисова се соочувала со екстремна сиромаштија. Таа го продавала своето тело за пари.Се случи три или четири пати додека бев под дејство на дрога. Немав пари, па морав да ја однесам Полина (нејзината ќерка) кај нејзиниот татко“, рече таа без двоумење.Таа исто така опиша како ги доживеала тие моменти:„Се обидов да легнам како вреќа компири. Легнете, затворете ги очите и прифатете го тоа. Тоа е сè“, додаде таа за проституцијата, не криејќи колку била тешка и понижувачка ситуацијата.Сепак, денес Борисова нагласува дека ги оставила своите зависности зад себе и е решена никогаш да не се врати на тој пат.„Горчливо е кога си трезен“, признава тој, размислувајќи за своите искуства со принуден секс за пари.Траумите од тој период оставија длабоки последици – толку многу што таа не можеше да има интимна врска со маж повеќе од две години.„Немав секс повеќе од две и пол години, но тоа е моја одлука. Не ми недостига“, нагласи таа, јасно покажувајќи дека сега го избира својот пат.Нејзиното признание предизвика лавина од поддршка. Многумина ја пофалија за нејзината искреност:„Браво што ја сподели оваа приказна“ и „Многу храбро и искрено од ваша страна“ се само дел од коментарите на социјалните мрежи.Дана Борисова денес има сосема поинаков живот. Таа е активна на социјалните мрежи, каде што има повеќе од половина милион следбеници на Инстаграм како инфлуенсерка. Неодамна го прослави 17-тиот роденден на својата ќерка Полина, додека го помина летото со својата мајка на Крим.Во една од нејзините најнови објави, актерката откри и дека посетила позната естетска клиника во Русија, каде што направила одредени корекции, не криејќи ја желбата физички да се чувствува подобро во сопствената кожа.

