Позната ,,Качуша” ја нападна Американската амбасада: Зградата на САД во Ирак беше погодена од советско оружје од Втората светска војна!

Американската амбасада во Ирак денес беше погодена од ракети „Качуша“ што ги користеше армијата на поранешниот Советски Сојуз за време на Втората светска војна, објавија ирачките медиуми.

Ирачкиот премиер и врховен командант на ирачката армија, Мохамед Шиа ал-Судани, изјави дека нападите врз дипломатските мисии ја загрозуваат безбедноста и стабилноста на земјата, објави Iraqi News.com.

Според аналитичарите, милициите поврзани со Иран што дејствуваат во Ирак ги интензивираа нападите врз американските интереси откако започна конфликтот во Иран, користејќи беспилотни летала, ракети и друго оружје за таргетирање на бази и инфраструктура поврзани со САД и сојузниците на САД.

Официјален Багдад се обиде да избегне да биде вовлечен во конфликтот, но континуираната активност на милицијата се заканува да го претвори Ирак во уште еден фронт во поширок регионален конфликт.

Ирачкиот премиер ал-Судани побара од воените и безбедносните команданти низ целата земја да ги пронајдат и неутрализираат напаѓачите на американската амбасада во Багдад.

