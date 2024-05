Позната холивудска ѕвезда ја шокираше јавноста: „Тоа се моите бебиња“

0 SHARES Сподели Твитни

Брук Шилдс неодамна се отвори за врската со нејзините ќерки.Брук Шилдс се појави во емисијата „The Jess Cagle Show“ на SiriusXM и откри дека нејзините ќерки, кои имаат 18 и 20 години, сè уште спијат во кревет со неа.Ова се случува само кога нивниот татко не е дома.“Знаете, штом мојот сопруг е на службено патување или заминува, знаете, тие сè уште спијат во кревет со мене. Ние сè уште гледаме романтични комедии. Тие се моите бебиња”, рече таа.Сепак, тоа наскоро ќе се промени кога ќе заминат на колеџ, но Брук се надева дека ќе продолжат редовно да го посетуваат нивниот дом или дури и да останат таму бидејќи трошоците се превисоки. View this post on Instagram A post shared by Brooke Shields (@brookeshields)Нејзината помлада ќерка исто така се занимава со манекенство, со што Брук се зафати дури кога виде како модната индустрија ја промени својата работна етика. Да потсетиме, Брук Шилдс имаше само десет години кога позираше гола за Плејбој, а договорот во вредност од 450 долари го потпиша нејзината мајка.

