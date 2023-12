Познатиот актер умре спиејќи: На многумина им е познат по неговата серија која трае со децении

0 SHARES Сподели Твитни

Актерот Ричард Френклин почина утрово на 87-годишна возраст. Според странските медиуми, тој починал утрото на Божиќ (според Грегоријанскиот календар) во сон.

На официјалниот профил на актерот на платформата Х беше објавена тажна вест.

– Со голема тага семејството на Ричард Френклин ме замоли да ја споделам вестта за неговата смрт, рано утринава. Ричард починал мирно спиејќи. Деталите за погребот ќе бидат споделени овде во догледно време. Спиј добро Ричард. Почивај во мир. – Лиам Раден.

It is with great sadness, that the family of Richard Franklin have asked me to share news of his passing, early this morning. Richard passed away peacefully in his sleep. Details of funeral arrangements will be shared here when announced. Sleep well Richard. #RIP – Líam Rudden pic.twitter.com/TgsSADbQYt— Richard Franklin (@PlanetFranklin) December 25, 2023

Обожавателите го препознаваат како капетанот Мајк Јејтс од легендарната серија Doctor Who, во која се појавуваше од 1971 до 1974 година. Подоцна играше на друго место, но се појави и во спин-офовите на Доктор Ху. Најмногу работел како сценски актер.

Тој се појави и во британските серии како „Crossroads“ и „Emmerdale“. Бил и писател и се кандидирал за британскиот парламент.



Пронајдете не на следниве мрежи: