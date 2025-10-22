Познатиот американски пејач ослабе повеќе од 90 килограми и е воодушевен од својата физичка трансформација (фото)

Американскиот пејач Џели Рол, чие вистинско име е Џејсон Бредли Дефорд, пристигна во Австралија каде што ќе настапи во рамките на неговата турнеја „Down Under“, а со своето пристигнување привлече големо внимание од јавноста поради неговата драстична физичка трансформација.Пејачот беше фотографиран при пристигнувањето на меѓународниот аеродром во Сиднеј, а фотографиите брзо станаа вирални на социјалните мрежи. Многу обожаватели и минувачи речиси и да не го препознаа бидејќи ослабел 90 килограми.
Jelly Roll Shows Off Epic 200lbs Weight Loss After Landing In Sydney https://t.co/clHQhIoLPj pic.twitter.com/1y4NvYez5L— TMZ (@TMZ) October 22, 2025
„Воа, изгледа неверојатно“, „Ова е зачудувачки“, беа само дел од коментарите што ги преплавија социјалните мрежи откако се појавија нови фотографии од познатата пејачка.Џели Рол откри уште во април дека ослабел од 245 килограми на 162, и дека планира да ослабе дополнителни 45 килограми.„Кога ќе ослабам повеќе, ќе одам на скокање со падобран со сопругата во Шведска“, рече тој тогаш.
“I wanna be on the cover of Men’s Health by March of 2026… I want to have one of the biggest transformations.” ~ Jelly RollSince committing to a healthier lifestyle in December 2022, Jelly Roll has lost more than 200 pounds. #CrushingIt 👍🏼 pic.twitter.com/LlBXtPxwA6— The JRE Companion (@TheJRECompanion) September 16, 2025
Во септември, тој се пофали со својот напредок на својот Инстаграм профил, објавувајќи фотографија со хумористичен натпис: „Сега можам да се вклопам во Луј Витон. Молете се за мојата банкарска сметка“.Познато е дека Џели Рол се бори со дебелината со години.„Имав прекумерна тежина уште од детството. Сè што знаев беше да бидам дебел и несреќен“, призна тој во едно интервју.Тој исто така истакна дека отсекогаш сакал да скока со падобран, да проба банџи скокање, да јава механички бик и да прави разни авантуристички работи, но неговата дополнителна тежина му го оневозможувала тоа.Иако неколку пати во текот на годините се обидувал да ослабе, килограмите секогаш се враќале. Пред три години, тој повторно решил да го промени својот начин на живот, почнал да вежба секојдневно и целосно да ја прилагоди својата исхрана, што на крајот довело до неговата неверојатна трансформација.