Познатиот готвач откри дека му е отстранет рак на кожата и објави слика со лузна (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот британски готвач и ТВ личност Гордон Ремзи откри дека имал операција за отстранување на рак на кожата и објави фотографија од себе со лузна зад увото, објавија британските медиуми.

Ремзи (58) исто така ги потсети своите обожаватели да користат крема за сончање за да спречат рак на кожата, објави Скај њуз.

Тој напиша на Инстаграм дека е благодарен на својот медицински тим кој го отстранил ракот од неговото лице.

„Ве молам не заборавајте да ставите крема за сончање овој викенд. Ве уверувам дека ова не беше лифтинг на лицето, бидејќи ако беше, ќе барав надомест“, се пошегува Ремзи, објавува Танјуг.

На Ремзи му беше отстранет базалноклеточен карцином, или базалноклеточен карцином, кој е најчестиот тумор на кожата, но и најмалку опасен и најчесто е предизвикан од УВ зрачење.

Ремзи, исто така, доживеа несреќа во јуни минатата година, кога мораше да се оперира откако падна од велосипед во САД затоа што не носел кацига, потсети тој за Скај њуз.

Пронајдете не на следниве мрежи: