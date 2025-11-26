Познатиот доктор откри зошто мажите сè повеќе земаат лекови за слабеење 

0 SHARES Сподели Твитни

Пластичниот хирург, д-р Тери Дабров, тврди дека мажите се приврзале кон „пенисот Оземпик“, за тоа се работи.

Американскиот пластичен хирург, најпознат по тоа што го создал живиот Кен со својот колега Пол Насиф, д-р Тери Дабров (67), открил дека мажите кои земаат oземпик , добиваат впечаток дека нивниот пенис пораснал.

Тој го нарече овој феномен „оземпески пенис“.

Д-р Добров е исто така ѕвезда на серијата „Botched“, а зборуваше за „Ozympic penis“ во подкастот „Between Us“.

Му се придружила неговата сопруга, Хедер Дабров, и ја замолил да погоди што значи терминот.

„Веројатно не можат да добијат ерекција“, рече таа.

Двете се и ѕвезди од серијата „Вистински домаќинки од округот Оринџ“.

Тој рече дека греши и објасни дека „Оземпик пенис“ се јавува кога луѓето кои користат семаглутид добиваат поголем пенис отколку што бил претходно.

„Што се случува кога ќе се здебелите многу? Пенисот е едвај видлив, тоа е еден вид синдром на закопан пенис. Сите знаете за многу дебели мажи“, додаде пластичниот хирург.

„Долго време не го виделе својот пенис од стомакот. Откако земале лекови за дијабетес, стомакот се намалува и пенисот повторно се истакнува. Тоа е „Оземпик пенис“ и е одлична работа.“

Потоа се пошегува: „За да не изгледаат овие мажи повеќе како да се задебелени“.

Хедер, од своја страна, изрази фрустрација што мажите добиваат „бонус“ од лекот за слабеење, додека за жените „тоа е ужасно“.

„Значи, жените на Оземпик се изневеруваат, а мажите на Оземпик добиваат поголеми пениси“, беснееше таа, осврнувајќи се на епизодата од минатиот месец во која се дискутираше за „вулвата на Оземпик“, која Тери ја опиша како помалку маснотии што доведува до помалку естроген и резултира со „помалку подмачкување и повеќе иритација“.

‘Ozempic vulva’ is making women look aged and droopy down there https://t.co/q9LnfVwwNr pic.twitter.com/wLlur5WPsp— New York Post (@nypost) August 18, 2025

Хедер, која верува дека мажите „ќе брзаат да земат Оземпик затоа што тоа ќе им го направи пенисот да изгледа поголем“, призна дека е возбудена што ќе „фрли поглед“ во панталоните на нејзиниот сопруг откако тој ќе го земе Мунхаро.

Авторот на „Bridalplasty“ откри во јануари 2024 година дека се обидел да престане да јаде затоа што тоа „го лишувало од радоста од јадењето“ и дека сакал да се препушти на храната за време на празниците.

Сепак, Тери изјави за E! News дека е подготвен да се врати на старата сцена до март.

„Правиме пауза, а потоа ќе се вратам“, рече тој, нарекувајќи го Оземпик „новиот ботокс“.

Познатиот доктор откри зошто мажите сè повеќе земаат лекови за слабеење

