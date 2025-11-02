Познати личности се маскираа до непрепознатливост за Ноќта на вештерките: Никогаш не би погодиле кој се крие зад овие маски

0 SHARES Сподели Твитни

Се чини дека ѕвездите не сакаат ништо повеќе од можноста да скокнат во креативни костими и да се појават на забава – освен можеби можноста да позираат за социјалните медиуми во истите тие костими.

Оваа година, тие беа покреативни од кога било, а социјалните мрежи се преплавени со видеа и фотографии од познати личности во тотално непрепознатливи облеки.

Ким Кардашијан, Крис Џенер и Норт Вест

Бредли Купер и Ирина Шајк со нивната ќерка

Познатиот актер Бредли Купер и руската манекенка Ирина Шајк беа видени како го слават Ноќта на вештерките заедно со нивната ќерка Леа во населбата Гринич Вилиџ во Њујорк. Иако поранешните партнери раскинаа пред неколку години, Бредли и Ирина сè уште одржуваат пријателски однос – сè за нивната ќерка да може да има среќно и исполнето детство со двајцата родители.

Тројцата го привлекоа вниманието на минувачите со своите весели духови и костими додека заедно шетаа по улиците на Менхетен, докажувајќи дека заедничкото родителство сè уште може да функционира по раскинувањето.

Ѕвездата на Ноќта на вештерките е Хајди Клум

Оваа година, Хајди Клум се маскираше како Медуза за Ноќта на вештерките, додека нејзиниот сопруг Том Каулик дојде маскиран како скаменет војник. Рачно насликаниот костум на моделот имаше зелени лушпи кои се протегаа во долга опашка, а таа имаше реплики на змии на главата наместо коса. Хајди имаше и насликано лице, на кое се издвојуваа зашилени заби и долг јазик.

„Сакав да истражувам класични чудовишта од историјата и да преобликувам едно од нив на модерен начин. Медуза ми се издвојуваше особено како иконска – мистериозна, но жестока. Легендата за тоа како таа ги претвора луѓето во камен ја фасцинира публиката со векови. Во музеите, безброј слики и скулптури ја покажуваат нејзината застрашувачка моќ, што докажува колку е застрашувачка и привлечна сè уште“, изјави Клум за „Вог“.

Парис Џексон како Гандалф

Моделот и пејачка Парис Џексон, ќерка на легендарниот Мајкл Џексон, се појави на забава за Ноќта на вештерките во познат хотел во Лос Анџелес – и сите очи беа вперени во нејзиниот необичен костим.

Парис избра вештерски изглед за пригодата, но многумина забележаа дека таа повеќе личи на Гандалф, познатиот волшебник од „Господарот на прстените“. Долгиот сив фустан, шапката, па дури и брадата со селотејп, ја правеа да изгледа како вистинска мешавина од магија и хумор.

Се чини дека Парис не се загрижила премногу за совршениот изглед – ја држела брадата крената и подоцна навечер, со насмевка и малку самопонижување, покажувајќи дека најважно за неа е да се забавува и да остане верна на својот неконвенционален стил.

