Познато е како Армани го распределил богатството: Наследниците нема да ја добијат компанијата

Модниот бренд Армани долго време се натпреварува со најголемите модни компании во светот. Неодамна починатиот основач на овој бренд, Џорџо Армани, во својот тестамент навел дека неговата компанија ќе биде продадена или пласирана на берзата.Имено, овој италијански семеен бизнис постепено ќе се продава, што е во значителна спротивност со ставот на основачот на оваа компанија дека таа треба да биде независна и да ги задржи своите италијански корени. Армани почина минатата недела на 91-годишна возраст и немаше деца.Според копија од тестаментот, чија содржина ја виде Ројтерс, наследниците мора да продадат 15 проценти од сопственичкиот удел во рок од 18 месеци. Покрај тоа, во период од три до пет години по неговата смрт, тие мора да продадат уште 30 до 54,9 проценти од сопственичкиот удел, и тоа на истиот купувач.Како алтернатива, тој им понуди на наследниците да ја котираат компанијата на берзата во Италија или на друга берза што е еквивалентна на италијанската.Тој им даде приоритет во продажбата на француската група модни брендови LVMH, во која се вклучени Louis Vuitton, Christian Dior, Couture, Fendi и Celine, францускиот козметички гигант L’Oreal, производителот на очила EssilorLuxottica, во кој е вклучен Ray Ban, и други компании со кои Armani имаше деловни односи.Според тестаментот, Фондацијата „Џорџо Армани“, основана од „Армани“, и деловниот партнер на „Џорџо“, Панталео Дел’Орко, заедно ќе имаат 70 проценти од правата на глас. Во случај на берзанско претставување, Фондацијата ќе задржи 30,1 процент од акциите.Понатаму, сестрата на Армани, Розана, и неговите внука и внук ќе добијат поголем дел од имотот, додека Дел’Орко ќе ја добие својата резиденција во центарот на Милано.Армани со децении беше еден од најважните модни дизајнери во светот. Во средината на 1970-тите, заедно со својот тогашен партнер, Серџо Галеоти, ја основа компанијата Giorgio Armani SpA. Таа компанија се трансформираше во корпорација која сега вреди милијарди. По смртта на Галеоти во 1985 година, компанијата беше целосно во сопственост на Армани, објавува tagesschau.

