Познато е како е идентификуван Али Лариџани: Сè ме потсети на атентатот врз Сулејмани

Али Лариџани , секретарот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран, кој беше убиен во израелски напад ноќта помеѓу понеделник и вторник, наводно бил идентификуван по прстенот што го носел на раката, кој многумина ги потсетил на атентатот врз Касем Сулејмани во 2020 година.

Лариџани носел прстен типичен за шиитските лидери, а се вели дека тие успеале да го идентификуваат по нападот. Telegraf.rs не можеше независно да ги потврди овие тврдења.

Али Лариџани беше убиен во скривалиште на периферијата на Техеран.

Да потсетиме дека командантот на Иранската револуционерна гарда , Касим Сулејмани, кој беше убиен во јануари 2020 година во американски воздушен напад во Ирак , беше идентификуван на идентичен начин .

Солејмани беше убиен во напад со беспилотно летало недалеку од товарниот простор на аеродромот, кратко откако Солејмани слезе од авионот и им се придружи на Абу Махди ал-Мухандис, командантот на проиранските ирачки ПМФ, и други во автомобил.

