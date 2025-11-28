0 SHARES Сподели Твитни

На Одделот за патологија на Општата болница во Чачак, вчера е извршена обдукција на телата на Ана Радовиќ (20) и Александар Масалушиќ (37), кои загинаа во сообраќајна несреќа во Овчарско-Кабларската клисура кај Чачак. Првите наоди на мртовечникот се дека двајцата имале повеќекратни фрактури на коските.

– Обдукцијата покажа дека двајцата претрпеле повеќекратни фрактури на коските, буквално биле целосно скршени. Во медицината, тоа се нарекува и „повеќекратни“ фрактури, а не се гледа толку често во пракса. Скршените коски потоа се закана за внатрешните органи бидејќи се сечат како меч или нож. Кога реброто ќе го прободе белодробното крило или срцето, што се случува најчесто, шансите се речиси нула – вели нашиот извор.

Судејќи според тоа, смртта настапила моментално.

Ве потсетуваме, Ана и нејзината пријателка, која била зад воланот на „Ауди“, излегле од главниот пат Пожега-Чачак, покрај езерото Меѓувршје, во неделата околу 19 часот , а нивниот автомобил бил пронајден од спасувачите три дена подоцна.

Се претпоставува дека возачот ја „исправил“ кривината и наместо да сврти лево, отишол зад заштитната ограда, удирајќи директно во бетонскиот канал покрај патот. Потоа автомобилот паднал во бетонска дупка длабока повеќе од два метра и се заглавил таму. Поради силата на ударот, предниот дел од автомобилот бил целосно смачкан.

Телото на Ана Радовиќ беше преземено од семејството вчера од болницата во Чачан, а таа беше погребана денес на гробиштата во Златибор каде што живееше. Семејството ги презеде посмртните останки на жртвата Александар Масалушиќ денес наутро.

The post Познато е како починаа Ана и Александар! Пристигнаа резултатите од обдукцијата: „Двајцата беа целосно скршени“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: