Познато е кога ќе започне снимањето на новиот игран филм од серијалот „Господар на прстените“

Новиот игран филм од серијата „Господар на прстените“ е насловен „Лов по Голум“, а по неколкумесечни шпекулации на социјалните мрежи, Енди Серкис неодамна откри детали за распоредот на продукцијата и плановите за снимање.

За време на фестивалот за анимација во Анеси, Серкис изјави дека снимањето ќе започне на почетокот или средината на следна година.

Филмот е закажан за 17 декември 2027 година, а продукцијата ќе потрае онолку колку што е потребно за филмот да биде подготвен навреме.

Филмот го продуцираат клучните членови на тимот кои работеа на оригиналната трилогија, вклучувајќи ги Питер Џексон како извршен продуцент и Филипа Бојенс, која го напиша сценариото. Иако деталите за заплетот не се откриени, филмот најверојатно ќе биде сместен непосредно пред настаните на The Fellowship of the Ring, а во приказната би можеле да бидат вклучени и ликови како Арагорн и Гандалф.

Серкис нагласи дека „Ловот по Голум“ ќе остане верен на духот на универзумот на Толкин, со посебен фокус на сложениот внатрешен свет на ликот Смигол, познат како Голум. Според него, проектот ќе донесе нови изненадувања, но и длабока поврзаност со оригиналната приказна.

