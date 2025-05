Познато е што ќе се случи со папамобилот на папата Франциск: Ова беше негова желба

0 SHARES Сподели Твитни

Еден од папамобилите на папата Франциск ќе биде претворен во мобилна здравствена клиника за помош на децата во Појасот Газа.Тоа беше последната желба на папата за децата од Газа пред да почине минатиот месец, соопшти Ватикан. View this post on Instagram A post shared by BBC News (@bbcnews)Возилото што се користело за време на неговата посета на Витлеем во 2014 година моментално се поправа и ќе влезе во Газа кога Израел ќе го отвори хуманитарниот коридор , според Каритас Ерусалим.Војната меѓу Израел и Хамас во Појасот Газа одзеде животи на повеќе од 15.000 деца и расели речиси еден милион луѓе откако избувна во октомври 2023 година, соопшти УНИЦЕФ.Хамас сè уште држи 59 заложници.

