ПОЗНАТ АКТЕР ОЖЕНИ ДЕВОЈКА СО ГОЛЕМ ДЕФОРМИТЕТ: Му предвидуваа страшен развод, а вака денес живее популарниот пар

0 SHARES Сподели Твитни

Љубовната приказна на холивудскиот актер Руперт Френд и Ејми Малинс е доказ дека љубовта не познава граници. На прв поглед, секој би рекол дека е лесно да се заљуби во убава русокоса, но нејзиниот недостаток е она што ја прави посебна, Руперт уште еднаш потсети дека заљубеното срце воопшто не го гледа она што многумина веднаш го доживуваат како тежок недостаток. .

Познатата актерка Ејми Малинс е родена без фиб коска во потколеницата , поради што двете нозе и биле ампутирани само една година по раѓањето . Докторката потоа им кажала на нејзините родители дека нивната ќерка никогаш нема да оди или да живее самостојно.

Сепак, тој не беше во право, бидејќи таа не само што одеше, туку и стана успешна спортистка . „Ме правиш да изгледам како лажго“, на шега и рекол истиот доктор кога го запознала пред неколку години.

Ејми почнала да трча во младоста, благодарение на што добила целосна стипендија на Универзитетот „Џорџтаун“, а во 1996 година се натпреварувала на Параолимписките игри во Атланта .

Својата професионална спортска кариера ја заврши во 1998 година и започна нова кариера како модел . Нејзината личност и убавина го воодушевија дизајнерот Александар Меквин. Модниот гениј сакаше да испраќа неконвенционални модели на пистата и ја шокираше публиката кога Ејми се појави на неговото шоу за модната куќа Живанши со резбани дрвени протези направени специјално за таа пригода.

View this post on Instagram A post shared by Aimee Mullins (@aimeemullins)

На филмскиот свет не му требаше многу време да ја забележи. Таа го сними својот прв филм „Cremaster 3“ во 2002 година и играше шест различни ликови во него . На крајот, нејзината актерска работа ја спои со Рупет . Во мај 2013 година, тие договорија средба поврзана со идниот филмски проект на Руперт и се сретнаа во 18 часот во мало бистро во Њујорк . Толку многу уживале во разговорот што останале до раните утрински часови, а келнерите морале да ги „избркани“ од локалот поради затворањето .

View this post on Instagram A post shared by Aimee Mullins (@aimeemullins)

Набрзо сфатија дека се создадени еден за друг, а љубовта ја крунисаа на интимна венчавка на 1 мај 2016 година . Освен младенците, на церемонијата беа присутни само кумовите, а еден од нив беше најдобриот пријател на Руперт. Иако на парот често се предвидуваше развод, велејќи дека тој може да избира убавици, тие сепак уживаат во љубовта како првиот ден.

– Се венчавме на убава фарма. Врнеше дожд. Тоа беше совршена свадба. После тоа отидовме да играме билијард – изјави своевремено Руперт во истото интервју.

Пронајдете не на следниве мрежи: