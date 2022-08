ПОЗНАТ АСТРОФИЗИЧАР ЈА ПРЕДВИДЕ ИДНИНАТА УШТЕ ВО 1995: Карл Саган многу прецизно ја опиша судбината на САД и остатокот од светот!

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот американски астрофизичар, д-р Карл Саган, направи застрашувачки прецизно предвидување за тоа како изгледа Америка денес, што нè натера да се запрашаме дали имал пристап до временска машина.

Саган, кој е најпознат по страсно споделување сложени научни гледишта, исто така уживаше во споделувањето на неговите сознанија за човештвото.

И во неговата книга од 1995 година, се чини дека тој веќе бил свесен за тоа како ќе изгледа светот денес, предвидувајќи го подемот на голема технологија, дезинформации и исечоци од вести.

Во извадок од The ​​Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, која често се споделува на социјалните мрежи, Саган истакнува дека потрагата по вистината постојано ќе биде поткопана од суеверието и псевдонауката – или она што сега го сметаме за „лажни Вести”‘.

Тоа го изложува неговиот песимистички поглед за тоа каде би можеле да одат САД доколку ја изгубат почитта кон рационалното размислување, разумот и отворениот ум.

И се чини дека можеби веќе сме таму.

Во текстот тој напиша: „Науката е повеќе од збирка на знаење; тоа е начин на размислување. Имам претчувство за Америка од времето на моите деца или внуци – кога Соединетите Држави се сервисна и информатичка економија; кога речиси сите клучни производствени индустрии отидоа во други земји; кога огромните технолошки моќи се во рацете на многу малкумина, а никој што го застапува јавниот интерес не може ни да ги сфати проблемите; кога луѓето ја изгубиле способноста да прават свои планови или вешто да ги преиспитуваат оние што се на власт; кога, држејќи ги нашите кристали и нервозно консултирајќи се со нашите хороскопи, нашите критички способности се во опаѓање, неспособни да разликуваат што е добро од она што е вистина, ние се лизгаме, речиси незабележливо, назад во суеверие и темнина.

„Заглупувањето на Америка е најочигледно во бавното распаѓање на суштинските содржини во многу влијателни медиуми, со инсерти од 30 секунди (сега 10 секунди или помалку), програмирање со најмал заеднички именител, лековерни презентации на псевдонаука и суеверие, но особено еден вид прослава на незнаењето“.

Д-р Саган, кој за жал почина во декември 1996 година, беше американски астроном, планетарен научник, космолог, астрофизичар и астробиолог. Тој редовно пишуваше и зборуваше на овие теми за да помогне во образованието на масите.

Саган помогна да се соберат првите физички пораки испратени во вселената и е најпознат по неговиот научен придонес во проучувањето на вонземскиот живот, како и откривањето на високи температури на површината на планетата Венера.

