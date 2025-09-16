Познат датум: Зеленски и Трамп ќе се сретнат

0 SHARES Сподели Твитни

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, изјави дека Доналд Трамп би можел да се сретне со Володимир Зеленски следната недела во Њујорк, за време на годишниот состанок на високо ниво на ОН, кој започнува на 22 септември.„Претседателот имаше неколку телефонски разговори со Путин , неколку средби со Зеленски , а веројатно еден ќе се одржи следната недела во Њујорк “, рече Рубио во Тел Авив, според „Киев Индепендент“. Последната средба меѓу Трамп и Зеленски се одржа на 18 август во Белата куќа , додека неколку дена претходно Трамп го имаше првиот самит со Путин во Алјаска .Иако Украина ја отфрли поканата на Путин за разговори во Москва , Зеленски постојано ја изразуваше својата подготвеност да се сретне со рускиот лидер на неутрално тло. Под водство на Трамп , САД воведоа царини за руската нафта, додека Трамп , во обид да постигне договор, ги ублажи санкциите кон Русија. Тој, исто така, ја критикуваше Европската Унија за нејзиното континуирано купување руска нафта и гас.

