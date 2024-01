ПОЗНАТ ИНФЛУЕНЦЕР ПРОНАЈДЕН ЗАКОПАН ВО ДВОРОТ НА СОСЕДОТ: Исчезнал на Божиќ, а ден пред новогодишната ноќ откриено што се случило

0 SHARES Сподели Твитни

Инфлуенсерот Карлос Енрике Медеирос (26), кој исчезна ноќта на 25 декември, е пронајден мртов во саботата, закопан во дворот на неговите соседи, во пошироката област на Сао Паоло, пишува Terra.com.

Парот кој живее во резиденцијата каде што е пронајден добил наредба од судот да биде привремено уапсен на барање на цивилната полиција поради сомневање дека е вмешан во смртта на Карлос. Човекот е пријател од детството на инфлуенсерот.

Според веб-страницата „Метрополис“, парот во неделата отишол на суд, каде што изјавиле дека Медеирос, откако користел дрога, добил срцев удар и починал откако му се слошило додека имал интимни односи со девојката.

“Двојката рече дека нивниот пријател се предозирал со кокаин и умрел. Тогаш не знаеле што да прават и решиле да го закопаат телото во дворот”, рекол началникот на полицијата Луис Роберто Фариа Хелмајстер, шеф на полициската станица Итапечерика. Г1.

Според истрагата, на телото на инфлуенсерот првично немало траги на насилство, убодни рани или истрели од огнено оружје. Полицијата ги чека резултатите од извештаите кои би можеле да ја откријат причината за смртта.

Карлос беше познат како „Енрике Медеирос“ на социјалните мрежи и снимал хумористични содржини. Неговиот канал на YouTube има речиси 1,8 милиони претплатници.

Неговиот Инстаграм има повеќе од 84 илјади следбеници, а на својот профил има споделено и лични фотографии и видеа, покрај содржината што ја креирал за YouTube.

