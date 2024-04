Познат МИЛИЈАРДЕР сакал да се ожени со оваа убавица во вселената, па направил свадба ЗА КОЈ ЦЕЛИОТ СВЕТ ЗБОРУВА: ОВАА ЕКСТРАВАГАНЦИЈА тешко дека некој ќе ја надмине во блиска иднина

0 SHARES Сподели Твитни

Милијардерот Анкур Џаин (34) и поранешната борачка на WWE, Ерика Хамонд (32) се венчаа во петокот на свечена церемонија пред Големите пирамиди во Египет, иако првичниот план бил да се организира се во вселената!Цел свет сега зборува за оваа свадбата. Судбоносно што во подножјето на египетските пирамиди, познати музичари, луксузни фустани и костуми и спектакуларни огномети и организацијата оставена до најситните детали од најдобрите светски свадбени планери се само дел од темите за кои се дискутира.„Ние сме Њујорчани и има нешто посебно во тоа да се биде во сосема поинаква средина“, изјави за People Џаин, основач и извршен директор на технолошката компанија Bilt Rewards, милијардер, Џејн. View this post on Instagram A post shared by Ankur Jain (@ankurjain)Џејн првично предложи да се венчаат во вселената, но на Хамонд не била премногу заинтересирана за идејата. View this post on Instagram A post shared by Erika Hammond (@erikaannhammond)

