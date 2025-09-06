Познат нутриционист тврди: Холестеролот не се добива од сланина и јајца, туку од овие 2 работи, тие го уништуваат црниот дроб

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот експерт Предраг Ненадиќ е еден од нашите најпознати нутриционисти кој своите квалификации ги стекнал на престижни светски универзитети. Бил претседател на Здружението на нутриционисти на Југославија и претседател на Друштвото за подобрување на исхраната. Работел и се обучувал професионално во Универзитетската клиника во Лудвигсхафен, Германија, како диететичар-нутриционист.Како научник и публицист, тој рекламирал и пишувал за бројни професионални списанија и објавил престижни професионални книги: Како да се зачува здравјето со храна (1976), 1001 начин да се живее до сто години (1978), Стандарди за исхрана за студенти на Југославија (1979), Д Комплекс 101 (2017), Со сила на волјата до идеална телесна тежина – третман на дебелина (2018), Храна како лек – диетална терапија на болести (2019) и Јабуковски оцет – чувар на вашето здравје (2019). А за својата работа, тој бил награден со бројни награди.Главната причина што доведува до холестерол и замастен црн дробТој објаснува која е главната причина за холестеролот и замастениот црн дроб. – Проблемот со замастениот црн дроб не произлегува од масната храна. Ова се огромни заблуди. Многу риби таму. Црниот дроб го пренесува вишокот шеќер во масното ткиво. Холинот (витамин Б4), кој нормално се наоѓа во сланината, јајцата и месото, го дистрибуира тој холестерол и не му дозволува да остане во црниот дроб, туку го испраќа до масната тиква, па добиваме поголем стомак, зголемени задници итн. А кога нема доволно од тие здрави масти, кои ги фрламе плашејќи се дека ќе добиеме холестерол, тогаш добиваме замастен црн дроб – еднаш истакна тој и додаде:– Ова е таканаречен неалкохолен масен црн дроб. Тој масен црн дроб не може да функционира тогаш, не може да го исчисти нашето тело од токсини, не може да се детоксицира. Ќе го забележиме ова со појава на акни, мозолчиња на кожата, ќе се зголеми првутот, ќе се лупат ноктите, ќе чеша нашето тело…Тој исто така истакнува дека добриот холестерол е неопходен за добро функционирање на телото. – Холестеролот не е нешто што природата го создала против човекот. На луѓето им е потребен холестерол, од него се синтетизираат многу хормони, тој исто така создава клеточни мембрани, тој е неопходен за луѓето! Но, кога има премногу од него, лошиот холестерол со ниска густина – LDL холестерол – тогаш имаме проблем.Тој открил и како се зголемуваат триглицеридите. – Ако имате триглицериди, не сте јаделе свинско месо, сте јаделе овошје, многу леб, печива, рафинирано брашно, тоа е проблемот – подвлекува тој за „Стил“.Кој е најдобриот начин за чистење на црниот дроб и телото?– Сè е во храната! Многу е важно да се води уреден живот. Соодветен внес на вода. Црниот дроб сака многу вода – ова е од клучно значење! Мора да консумираме оптимални количини растителни влакна, и растворливи и нерастворливи. Мора да јадеме храна што ја сака црниот дроб, а тоа се горчливи работи како линкура, глуварче, корен од чичок итн. Д-р Ненадиќ советува да ги елиминирате сите јаглехидрати и вештачки шеќери од вашата исхрана, за да успеете во намалувањето на холестеролот и триглицеридите.– Јадете храна богата со здрави масти (домашна свинска маст, маслиново масло, ладно цедени растителни масла, храна богата со холин (сланина, јајца), јадете лосос, скуша, сите здрави масти…). Црниот дроб не може да се чисти со сокови, особено со оние што ги купувате. На нив насекаде пишува дека овие сокови содржат фруктоза, а таа е најопасна за зголемување на телесната тежина. Фруктозата му дава сладост на производот, но исто така му дава масти на телото. Дека фруктозата ги зголемува триглицеридите и холестеролот во телото.Тој особено нагласува дека не е истата фруктоза што ја консумираме од овошјето. – Производителите ја подвлекуваат како овошен шеќер. Иста е по структура, но фруктозата што се вметнува во индустриските производи е направена од пченка (тоа е таканаречен глукозно-фруктозен сируп), не се добива од овошје.

