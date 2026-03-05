ПОЗНАТ СПОРТИСТ СИЛУВАЛ НЕВИНА ДЕВОЈКА ТРИ ЧАСА: Зверски ја убил,па ја закопал далеку од очите на светот! Една тајна била фатална

0 SHARES Сподели Твитни

Легендарниот американски скејтер Марк „Гатор“ Роговски ќе биде запаметен како еден од најголемите криминалци во историјата на спортот.

Познатиот американски скејтер Марк „Гатор" Роговски ќе биде запаметен како еден од најголемите криминалци во историјата на спортот. Некои велат дека најголемиот.

Во осумдесеттите години, Марк Роговски беше голема ѕвезда во Америка. Тој, очигледно, имаше совршен живот. Беше успешен скејтер, познат низ целиот свет и многу богат. Се забавуваше одлично и имаше прекрасна девојка која го обожаваше.

Сè беше во ред, сè додека одредени настани не го променија засекогаш. Во 1991 година, беше осуден за силување и убиство на 22-годишна девојка, Џесика Бергстен.

Но, да почнеме од почеток… Гејтор е роден во Бруклин, Њујорк, но откако неговите родители се развеле, се преселил во Сан Диего, Калифорнија, со мајка му и брат му. Таму набрзо се заљубил во лизгањето и на седумгодишна возраст почнал да се занимава со овој спорт.

Тој вежбал секој ден во скејт-паркот, а кога имал 12 години го привлече вниманието на локалните тимови за скејтбординг и почнал да се натпреварува.

Тој имаше низа успеси на локалните турнири, а неговиот талент наскоро беше препознаен од сериозни спонзори, па Марк стана познат како професионален скејтер на 14-годишна возраст.

По првата сериозна титула, која ја освои на канадското аматерско првенство во Ванкувер, почна да заработува сериозни пари од продажба на облека и опрема за скејтбординг. Склучи договор со тогаш популарниот бренд „Вижн“, кој го користеше неговото име на своите производи, па Марк заработуваше околу 15 илјади долари од тоа секој месец.

Алигаторот беше неверојатно популарен во тоа време и привлекуваше невидено внимание каде и да се појавеше. На турнеја во Аризона во 1987 година, тој се сретна со две 17-годишни русокоси – Бренди Меклејн и нејзината пријателка Џесика Бергстен.

Марк беше шармиран од шармантната Бренди, го поминаа целиот викенд заедно и се заљубија еден во друг. Тој ѝ се јавуваше секој ден и редовно праќаше љубовни писма, само што таа му беше на ум. Неколку месеци подоцна ѝ предложи да се пресели кај него и таа веднаш се согласи.

Тој купил ранч во планините само за нив двајца. Сепак, на шармантната русокоса наскоро ѝ здодеало таму, па решиле да се преселат во сончевиот Карлсбад.

Тие беа неразделни и во тоа време важеа за најубавиот пар на плажата. Гатор ја водеше Бренди секаде каде што одеше – на натпревари, снимаше промотивни видеа… Таа беше центарот на неговиот свет.

Проблеми со алкохолот

Поради прекумерната консумација на алкохол во тоа време, Гејтор имал проблеми со контролирањето на својот гнев и агресија. На една од неговите турнеи низ Австралија во 1989 година, по напорниот работен ден, едно момче му се приближило за да му земе автограм, но Гејтор не бил расположен и се обидел да го избегне. Детето било упорно и тоа го нервирало, па го удрило пред сите. По овој инцидент, продажбата на неговиот бренд нагло паднала во Австралија.

Во тоа време, традиционалните скејт-паркови полека излегуваа од мода. Приматот го презедоа урбаните скејтери кои се вешти во надминување на необични пречки. На Гатор му беше тешко да го следи новиот тренд и неговата кариера полека почна да тоне.

За негова жал, новиот тренд имаше негативно влијание врз работењето на компанијата „Вижн“, каде што ја помина целата своја кариера. Некогаш успешната компанија мораше да прогласи банкрот, што беше уште еден сериозен удар за „Гатор“.

Инцидент на забавата

На прославата по Светското првенство во Германија, Гатор се напил и исчезнал. Во еден момент, менаџерот го видел низ прозорецот како се качува на нешто што личело на градежен кран, а потоа скокнал од огромна висина. Паднал на ограда од ковано железо и се здобил со сериозни повреди. Се појавил во хотелската соба облеан во крв. На пат кон болницата, имал неподносливи болки и бил толку пијан што не можел да се контролира. Следниот ден, не можел да се сети зошто бил во болница и каде ги добил тие масивни конци.

По инцидентот, тој решил да го промени својот начин на живот. Се спријателил со поранешниот сурфер Оги Константин, кој се свртел кон Бога по бурниот живот. Гејтор навистина сакал да го промени својот живот од корен, па затоа решил да се посвети на верата. Се обидел да ја убеди Бренди да го следи истиот пат, но таа не била подготвена да се откаже од забавниот живот што го водеше.

Не ѝ се допаѓал новиот животен стил што го сакал Гејтор, па затоа раскинала со него и се вратила да живее кај своите родители во Сан Диего.

Раскинувањето го уништи Гејтор. Тој почна да пие повеќе од кога било, а неговите изливи на гнев стануваа сè понасилни. Работите станаа уште полоши кога Бренди најде ново момче, млад сурфер. Гејтор беше опсесивно љубоморен и почна да ги следи. Постојано се јавуваше на телефон и оставаше морничави пораки на „секретарката“.

Една ноќ, Бренди се вратила дома и открила дека некој провалил во куќата. Крадецот зел сè што купила Гатор, вклучувајќи го и нејзиниот автомобил. Секако, сите се сомневале дека тоа го направила познатата атлетичарка.

Последното нешто што Гатор ѝ го кажа на Бренда беше да се закани дека ќе ја однесе некаде, ќе ја силува и ќе ја убие.

Тајната што беше фатална

Девојката била толку исплашена што решила да се пресели во Њујорк. Не кажала никому освен на своите родители. Ја криела тајната од нејзината најдобра пријателка, Џесика, која во тоа време се селела во Сан Диего.

Кога стигнала во градот, Џесика го повикала Гејтор по телефон и го прашала дали може да ѝ го покаже градот, не знаејќи каков пекол ѝ го направил животот на нејзината пријателка. На 21 март 1991 година, тие го поминале целиот ден заедно. Ручале во ресторанот, потоа зеле неколку филмови, шише вино и отишле кај Гејтор. Кога решила да си оди дома, тој ѝ рекол да го чека додека тој проверува нешто во автомобилот.

Тој се вратил со метална шипка и ја удрил девојката двапати по главата. Откако ја онесвестил, ѝ ставил лисици и ја одвлекол во својата спална соба. Ја врзал за креветот и ја силувал два до три часа. Џесика, која сè уште била свесна, го молела да престане. Таа врескала најгласно што можела, надевајќи се дека некој ќе ја чуе. За да ја замолчи, Гатор извадил кеса и ја ставил на нејзината глава, а потоа ја задавил со голи раце.

Го ставил телото на мртвото девојче во вреќа, се одвезол до пустината и таму ја закопал. Изнајмил средство за чистење теписи за да ги измие дамките од крв и го превртел душекот за да ја скрие крвта што била таму.

Неколку недели подоцна, полицијата дошла да го испраша за нејзиното исчезнување, но не се посомневала во него. Таткото на Џесика не бил задоволен од начинот на кој полицијата се справила со исчезнувањето на неговата ќерка, па затоа дошол во Сан Диего самиот да ја бара. Целиот округ бил прекриен со постери на кои се гледала сликата на несреќното девојче. Таткото разговарал со нејзините пријатели, дури и се сретнал со Гатор во една прилика за да го праша дали знае каде е неговата ќерка.

И потоа големиот бизнис

Спортистот сигурно ќе останеше неказнет за ова гнасно злосторство, доколку немаше грижа на совеста. Му се доверил на својот добар религиозен пријател, кој го убедил да оди во полиција.

Тој го прифатил советот, си заминал и признал што направил. Следниот ден, ги одвел детективите во пустината и им покажал каде го закопал телото. Полицијата го пронашла трупот на девојчето, кој бил во фаза на распаѓање, а по детална анализа, било утврдено дека станува збор за Џесика.

Гатор детално опишал што ѝ правел во својата соба. Признал дека го убил Џејк за да се одмазди на Бренда.

На 6 март 1992 година, на судењето, спортистот се изјасни за виновен за убиство од прв степен и силување, со што ја избегна смртната казна.

Подоцна напиша изјава од четири страници во која се извинува на семејството на Џесика.

Тој беше осуден на доживотен затвор со можност за условна слобода по 31 година затвор. Во 2019 година, одборот за условна слобода побара негово ослободување, но гувернерот на Калифорнија го отфрли барањето . Тој го повтори истото во 2025 година. Одговорот што го доби повторно беше – НЕ .

– Со текот на годините, тој даваше недоследни изјави за целиот случај… – прочитајте дел од образложението на судската одлука.

