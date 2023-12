ПОЗНАТ ФУДБАЛЕР НЕ ПРЕСТАНУВА ДА ШОКИРА НИТУ ВО ПЕТТАТА ДЕЦЕНИЈА: Се изненади поради жолтиот картон, а потоа Удри ПРОТИВНИК во лице

0 SHARES Сподели Твитни

Познатиот португалски фудбалер Пепе во февруари ќе наполни 41 година, а тој сè уште игра на високо ниво и се потсетува на својата најславна денови.

Тој 10 години го носеше дресот на Реал Мадрид и за тоа време освои три Лиги на шампиони, три шампионати на Шпанија, два Купа, три Суперкупа…

Додека играше за мадридскиот клуб, тој стана познат по својата цврстина, дрскост и пргавост, а се чини дека ништо не се сменило и сега, додека ја гази својата петта деценија.

Неговиот Порто загуби со 2:0 од Спортинг во дербито на португалскиот шампионат.

Пепе доби црвен картон на почетокот на второто полувреме.

Виктор Ѓокерес го доведе Спортинг во водство во 11. минута, а искусниот дефанзивец во 15. доби жолт картон, по што остана запрепастен иако го повлече одзади противничкиот играч и го собори на земја.

🚨| Pepe (Porto) receives a yellow card for a foul on Viktor Gyokeres against Sporting LisbonHe cant believe. pic.twitter.com/pPxL48YDzs— Red Card Alert (@collinabanter) December 18, 2023

Во 51. минута и тој беше исклучен откако на еден дуел удри противнички играч по лице, по што судијата му покажа директен црвен картон.

🚨| PEPE STRAIGHT RED CARD AGAINST SPORTING LISBON pic.twitter.com/5WPcdZGRoo— Red Card Alert (@collinabanter) December 18, 2023

По 14 одиграни натпревари Спортинг е прв на табелата со 34 бодови, Бенфика има бод помалку, Порто три, а Брага четири помалку.



