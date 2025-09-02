Познат хрватски експерт одговара: Дали навистина има мртва оса во секоја смоква?

0 SHARES Сподели Твитни

Сезоната на смокви е во полн ек, а сите уживавме во нивните слатки, сочни плодови – сè додека не се појави страшна приказна на TikTok и на интернет: дали навистина има мртва оса во секоја смоква?

Гласини за „внатрешноста“ на смоквата брзо се проширија низ мрежите, а Index.hr детално ја разгледа оваа тема и откри сè за контроверзната врска помеѓу смоквите и мртвите оси, како што објави danas.rs.

Смоква – овошје со долга историја

Обичната припитомена смоква (Ficus carica) е родена во западна Азија и Медитеранот и се одгледува уште од античко време. Се смета за едно од најстарите култивирани овошни дрвја – најстарото познато дрво, Светата смоква во Шри Ланка, е старо дури 2.300 години.

Оси и смокви: што е вистината?

Приказните за мртви оси во секое овошје поттикнуваат проверка на фактите. Според некои публикации, осите се „одговорни“ за крцкавата структура во центарот на смоквата, додека други тврдат дека осата целосно се распаѓа кога плодот зрее.

@jack.dc38 There’s a dead insect in every fig you eat #fig #insect #fyp #fruit ♬ original sound – jack.dc

За да добијат сигурен одговор, новинарите на Index.hr се обратија до водечкиот хрватски експерт за смокви – агрономот д-р Жељко Пргомет. Тој одгледува 20 сорти од ова древно овошно дрво на својата плантажа во близина на Медулин повеќе од 25 години.

Д-р Пргомет објасни дека процесот на оплодување на дивите смокви вклучува мали оси од родот Blastophaga grossorum. Тие положуваат јајца во малите плодови на дивата смоква, а машките оси целосно се распаѓаат во нив додека плодот зрее. Овој процес им овозможува на дивите смокви да се размножуваат и обезбедува безбедна храна за следната генерација оси.

И обичните смокви што ги јадеме…

Најважно е што ова важи само за дивите видови смокви, додека домашните видови – оние што ги јадеме секој ден – не зависат од опрашување од оси. Д-р Пргомет нè уверува: нема мртви оси во смоквите од продавницата.

Покрај тоа, смоквите ретко се третираат со пестициди и се меѓу најприродните овошја што можеме да ги јадеме. Затоа, слободно уживајте во нив – целосно вегански и хранливо богати!

