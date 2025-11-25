Украинските сили признаа дека поголемиот дел од градот Покровск во Донецк паднал под контрола на руските единици. Според информации од извори на терен, руските сили ја држат речиси целата територија на градот, додека украинските позиции се ограничени на северните рабови.

Целиот дел од населбата под железничката линија е под окупација, а контактната линија се наоѓа речиси на северниот раб на градот. Обидите на украинските сили да го повратат градот биле доцни и неуспешни поради бројноста на руски војници и доминацијата на беспилотни летала, кои целосно го контролират воздушниот простор над Покровск.

Логистиката на украинските единици е сериозно нарушена, ротациите на единиците се отежнати, а нормалната одбрана станала невозможна. Според анализите на „Украинска правда“, оперативно, градот е веќе изгубен, и ситуацијата на терен е далеку полоша отколку што прикажуваат официјалните мапи.