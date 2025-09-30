Поларниот воздух од Русија пристигнува во Европа: Најсилно ќе го погоди Балканот, се очекува и снег

0 SHARES Сподели Твитни

Силен антициклон над североисточна Европа ќе го насочи поларниот воздух од арктичкиот дел на Русија длабоко на југ. На многу места, температурите ќе паднат за повеќе од 10°C под просекот. Најпогоден ќе биде Балканот, каде што се очекуваат обилни снежни врнежи, додека Јадранското Море ќе биде погодено од силна бура.Европскиот центар за среднорочни временски прогнози (ECMWF) прогнозира дека Европа оваа недела ќе биде на милост и немилост на силно поле со висок притисок над североисточниот дел од континентот. Многу ладен воздух од арктичките региони на Русија ќе тече низ нејзините периферни делови кон Европа.Приливот на потопол воздух ќе престане на почетокот на октомври, а Европа ќе доживее нагло опаѓање на температурите. Во многу области, тоа ќе се чувствува повеќе како доаѓање на зима отколку на есен, иако само пред една недела доживувавме температури близу тропски.Во наредните денови, постудениот воздух постепено ќе се шири кон запад и југ, кон Централна Европа и Балканскиот Полуостров. Температурите на надморска височина од околу 1.250 метри надморска височина, кои најдобро го покажуваат продирањето на студениот воздух, ќе се спуштат до вредности типични за зимата во поголемиот дел од Европа.Сепак, ќе биде студено и на земја. На многу локации, температурите ќе бидат до 10 °C под долгорочниот просек. За прв пат оваа есен во 2025 година, температурите ќе се приближат или ќе паднат под нулата во многу земји. Во Алпите се очекуваат вредности под -10 °C.Снег и силни ветрови на БалканотВрвот на продирањето на студениот воздух се очекува во четврток и петок. Тогаш речиси целиот континент ќе биде под влијание на пониски од просечните температури, со исклучок на подрачјето надвор од Арктичкиот круг, северно од Британските острови и западно од Иберискиот Полуостров.Во вториот дел од неделата, студената воздушна маса најмногу ќе го погоди Балканот. Додека северните региони ќе имаат студено, но не екстремно време, на југ температурите ќе бидат слични на оние од зимата, а не од есента.Студениот поларен воздух овде ќе се судри со топлиот медитерански воздух, создавајќи изразен контраст на притисокот и температурата. Ова ќе резултира со обилни врнежи од дожд и силни ветрови, додека северните делови ќе доживеат помирно и претежно суво време.До 50 сантиметри нов снег би можеле да наврнат во планинските региони на Балканот од четврток до сабота, дури и во јужните региони. Поради доминантниот североисточен тек во Хрватска и околните земји, постои и закана од многу силен ветер – студен и силен ветер што се спушта од планините кон јадранскиот брег. На некои места, налетите на ветерот би можеле да надминат 120 км/ч.Временските услови би можеле да се променат поради остатоците од ураганот Умберто, кој ќе пристигне над Северниот Атлантик како екстратропски циклон. Според моменталните прогнози, неговото пристигнување се очекува на почетокот на викендот.Со својата моќ, веројатно ќе ја пробие блокадата на антициклонот и ќе го потисне студениот воздух од Европа со потоплите западни и јужни струи. Потоа температурите би можеле да се вратат на нормалните октомвриски вредности.

