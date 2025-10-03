Полесно отколку што мислите: Со овој метод лесно можете да ја отстраните маснотијата од пластичните садови

0 SHARES Сподели Твитни

Отстранувањето на дамки од маснотии од пластични садови може да изгледа како невозможна задача, но овој едноставен метод е многу ефикасен без потреба од долго триење.

Ако некогаш сте складирале остатоци од храна како тестенини или чорба во пластичен сад, можеби сте забележале дека никакво миење садови не може да ги отстрани портокаловите или црвените дамки одвнатре.

И покрај триењето, овие дамки се тврдоглави, но тоа не значи дека треба да го фрлите садот. Еден трик што не бара триење или специјализирани производи стана популарен поради неговата ефикасност во враќањето на пластичните садови во нивната оригинална состојба, без дамки.

За да отстраните маснотии од пластика, сè што ви треба е вода, детергент за миење садови и хартиена крпа. За почеток, наполнете го садот со малку вода, додадете малку детергент и фрлете хартија во него.

Потоа, затворете го садот и само добро протресете го. Хартиената крпа измешана со сапун и вода лесно ќе ги отстрани сите дамки.

Друг метод за отстранување на дамки од масна храна од пластични садови за складирање е да користите детергент за перење алишта.

Експертот за чистење Ан Расел вели дека едноставно треба да го наполните мијалникот со вода, да додадете неколку лажици детергент за перење и да ги оставите садовите да се натопуваат.

Експертите од „The Kitchen“ исто така предлагаат користење сода бикарбона и вода за отстранување на дамки. Тие објаснуваат дека можете да додадете една до две лажици сода бикарбона на дното од садот со малку вода за да направите паста.

Ова треба да се намачка низ целиот сад и да се остави да делува 30 минути – по што можете да ја избришете пастата со влажна крпа и да исплакнете со сапун и вода.

