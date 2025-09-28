Полжави со сирење и шунка готови за 10 минути: Нема месење на тесто, а убаво ќе се најадете

0 SHARES Сподели Твитни

Ќе ви треба:

700 г лиснато тесто30 мл доматен сос200 г шунка, говедско месо, свински врат…200 г сирење1 јајце

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 180 степени. Лисната кора од тесто расукајте ја со сукало и исечете ја на долги ленти. На средината од секоја премачкајте малку доматен сос. Одозгора наредете ги парчињата шунка исечени на ленти, а потоа парчињата сирење. Тестото расукајте го во форма на полжави. Наредете го на плех обложен со хартија за печење и премачкајте го со изматено јајце. Печете ги полжавите околу 25 минути во рерна претходно загреана на 180 степени.

Пронајдете не на следниве мрежи: