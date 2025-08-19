Политичка пресметка околу злоупотребите со европските пари од „Еразмус+“

0 SHARES Сподели Твитни

Темата за наводни злоупотреби на европските средства преку програмата „Еразмус+“ повторно е во фокус на македонската јавност во пресрет на локалните избори. Обвинувањата меѓу власта и опозицијата се движат во милионски суми, со тврдења дека европските фондови се користеле за партиски и лични интереси, наместо за образовни проекти за младите.Обвинувања и контраобвинувањаОд ВМРО-ДПМНЕ тврдат дека европски пари завршиле кај лица блиски до СДСМ. Членот на Централниот комитет на опозициската партија, Валентин Манасиевски, на прес-конференција изјави дека 205 илјади евра биле доделени на брат на пратеник од СДСМ, за проекти поврзани со „дресирање магариња и правење сирење“.„СДСМ ја претвори Националната агенција за европски образовни програми во приватна фондација од која најмногу корист имаат нивни партиски кадри“, изјави Манасиевски.Од владејачката партија возвратија со тврдења дека токму ВМРО-ДПМНЕ ги штити злоупотребите во Агенцијата за „Еразмус+“ и дека дел од скандалот го истражувала Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ).„Не трениравме магариња, обучувавме ученици“На мета на обвинувањата се најде и Горан Велковски, брат на поранешниот пратеник Диме Велковски, кој беше директор на кавадаречко училиште добитник на два проекти преку „Еразмус+“.Тој преку објава на социјалните мрежи нагласи дека не станува збор за „тренинг на магариња“, туку за практична обука на ученици:„Проектот предвидуваше две недели практична настава за 35 ученици и 5 наставници во Хрватска. Нашето училиште има винарија, шуми и полиња за практична работа, но нема фарма за животни. Затоа проектот предвидуваше обука за копитари, односно за коњи и магариња“, појасни Велковски.Европска истрага и домашни барања за одговорностСпоред СДСМ, извештајот на ОЛАФ доставен до Јавното обвинителство содржи податоци за „основано сомнение за злоупотреба на над два милиони евра“, со повеќе од 50 инволвирани физички и правни лица од Македонија и пет земји-членки на ЕУ.Владејачката партија побара разрешување на в.д. директорката на Националната агенција, која, како што велат, била дел од овој скандал.Од друга страна, ВМРО-ДПМНЕ ја обвини власта дека со ваквите настапи се обидува да ја заташка вистината. Според нив, грантови во износ од стотици илјади евра биле доделувани на луѓе блиски до СДСМ, меѓу кои и на поранешниот ректор Љубомир Фрчкоски.Осум милиони евра под сомнежДвете партии меѓусебно си префрлаат вина, а опозицијата бара „итна и целосна истрага“ за да се открие каде завршиле осумте милиони евра европски пари што биле наменети за младите и образованието.За сега, останува нејасно кој повеќе профитирал од европските фондови – луѓе блиски до власта или до опозицијата – но јасно е дека „Еразмус+“ станува едно од клучните политички оружја во изборната битка.

