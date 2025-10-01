Политички превирања во Израел: Планот на Трамп за Газа ги соборува Нетанјаху и владата?

0 SHARES Сподели Твитни

Ултрадесничарските политички сојузници на Бенјамин Нетанјаху го нападнаа израелскиот премиер за прифаќањето на мировниот план на САД за Газа, а министерката за финансии Безалел Смотрих го опиша договорот како „убедлив дипломатски неуспех“ што „ќе заврши со солзи“.Ултранационалистичкиот политичар, клучен член на владејачката коалиција во Израел, во вторникот изјави дека „прославите“ околу планот презентиран од американскиот претседател Доналд Трамп и Нетанјаху се „едноставно апсурдни“.Смотрич го опиша договорот како „затворање на очите и вртење грб на сите лекции од 7 октомври, а според мене, и тој ќе заврши со солзи. Нашите деца ќе бидат принудени повторно да се борат во Газа“.Смотрич и министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир постојано се закануваат дека ќе ја соборат владата на Нетанјаху ако војната против Хамас биде трајно запрена пред групата да биде целосно поразена.Бен-Гвир сè уште не дал јавна изјава за најновиот план.Планот на Трамп од 20 точки, кој Нетанјаху го прифати во понеделник, повикува на итен прекин на речиси двегодишната војна што започна со напад на Хамас на 7 октомври 2023 година.Планот, исто така, вклучува ослободување на сите преостанати израелски заложници во рок од 72 часа и постепено повлекување на израелската армија од опустошената област – но израелските сили би останале во „безбедносна зона“ во границите на Газа.Израелската екстремна десница остро се спротивставува на одредбите за меѓународни сили за стабилизација во Газа, како и на формирањето на нови локални палестински полициски сили и „меѓународни набљудувачи“ за да се обезбеди целосно разоружување на Хамас.Тие, исто така, го отфрлаат планот со кој Палестинската самоуправа од Западниот Брег би имала идна улога во управувањето со Газа, по реформите.Смотрих го осуди „доверувањето на нашата безбедност на странци и илузијата дека некој друг ќе ја заврши работата наместо нас“. Тој предупреди дека „тврдоглавоста на Хамас повторно ќе го спаси Израел од самиот себе“ и ќе дозволи продолжување на разорната воена офанзива.Зви Сукот, друг член на партијата Религиозен ционизам на Смотрич, напиша на мрежата X дека „целата логика на овој предлог се базира на вештачка разлика помеѓу населението [во Газа] и Хамас, и како да ќе се откажат од својот сон да нè убијат во замена за пари“.Хамас сè уште официјално не го прифатил најновиот предлог. Службено лице запознаено со преговорите изјави дека катарскиот премиер и шефот на египетското разузнавање во Доха им го пренеле планот на преговарачите на Хамас во понеделник. Тие рекоа дека „ќе го разгледаат сериозно“ и ќе дадат одговор.Нетанјаху и неговите сојузници се обидуваат да го намалат растечкиот притисок од крајната десница од понеделник вечерта.Според извори блиски до израелската влада, премиерот се согласил со Трамп дека целиот мировен план за Газа нема да биде ставен на гласање во израелскиот кабинет за безбедност. Само размената на заложници за затвореници ќе оди на гласање, како што бара израелскиот закон и како што беше случај во претходните два договори за прекин на огнот во Газа. Планот предвидува ослободување на речиси 2.000 палестински затвореници од израелските затвори.Политичките аналитичари предупредуваат дека потпишувањето на договорот од страна на Хамас би можело да доведе до колапс на израелската влада и предвремени избори.Нетанјаху, кој долго време се бори да ја зачува коалицијата и да избегне нови избори, се соочува со пад на популарноста по нападот на Хамас на 7 октомври и двегодишната војна. Редовните избори се закажани најдоцна за октомври 2026 година, но неговата коалиција веќе е потресена ова лето од кризата околу регрутацијата на ултраортодоксните Евреи.Два ултраортодоксни блока ја напуштија коалицијата во јули, оставајќи го Нетанјаху без парламентарно мнозинство.Официјални лица и аналитичари велат дека одлучувачки фактор зад договорот од понеделник била решеноста на Трамп да ја заврши војната во Газа.Нетанјаху во видео порака од Вашингтон изјави дека „ја сменил плимата“ против Хамас, изолирајќи ја групата на меѓународно ниво. Тој тврдеше дека „целиот свет, вклучувајќи ги арапските и муслиманските земји“, ги прифатиле условите на Израел за завршување на војната, вклучително и задржување на израелската армија во „поголемиот дел од Газа“.Нетанјаху, исто така, истакна дека не се согласува со создавањето палестинска држава, иако во предлогот се споменува „кредибилен пат кон палестинско самоопределување и државност“.Секретарот на кабинетот Јоси Фукс додаде на X network дека условите за реформирање на Палестинската самоуправа „никогаш нема да бидат исполнети“. Неговите коментари укажуваат дека на институцијата никогаш нема да ѝ биде дозволено да ја врати контролата врз Газа.Израелската опозиција, сепак, едногласно го поддржува договорот и враќањето на преостанатите 48 заложници во Газа, од кои се верува дека 20 се уште се живи.Опозицискиот лидер Јаир Лапид изјави во понеделник дека планот на Трамп претставува „вистинска основа за договор за заложниците и крај на војната“. Тој додаде дека „најважното нешто во овој план од 20 точки е тоа што тој всушност веќе бил на маса пред година и пол. Можеа да се спасат животи на заложници, животи на [израелски] борци, илјадници ранети, дипломатска криза“.

