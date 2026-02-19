,,Полицаец возел без возачка дозвола!” МВР: Одземено му е оружјето и испратен е на психијатриско вештачење

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија објавува дека Одделот за внатрешна контрола при Министерството за внатрешни работи покренал постапка против полицаец кој управувал со возило без положен испит за возачка дозвола. Како што објавува Министерството за внатрешни работи, оружјето на полицаецот било одземено и тој бил испратен на задолжително психијатриско испитување.

„Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство во Скопјe против Ѓ.К., поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело „небрежно управување со моторно возило. Пријавениот кај Ѓ.К., вработен на работно место „полицаец“ во Одделот за заштита на лица и означени предмети, на 06.02.2026 година на улицата „Даме Груев“ во Скопјe, управувал возило „Сеат Алтеа“ без да положил возачки испит. Како учесник во јавен сообраќај, без да поседува возачка дозвола, не ги почитувал правилата за безбедност во сообраќајот, управувајќи го возилото на небрежен начин“, соопшти МВР.

Министерството за внатрешни работи вели дека Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди доставил предлог до Кривичниот суд за покренување постапка за утврдување дисциплинска одговорност и изрекол задолжителни мерки – одземање на службеното оружје и муниција, како и упатување на задолжително психијатриско и психолошко испитување.

