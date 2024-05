„ПОЛИЦАЕЦ ПРЕД 23 ГОДИНИ НАШОЛ БЕБЕ ВО КУТИЈА„ Го однел во болница и го оставил: Кога му починал синот…

0 SHARES Сподели Твитни

Во декември 2000 година, три дена пред Божиќ, полицискиот поручник Џин Ејстер добил телефонски повик доцна во ноќта за бебе пронајдено напуштено во картонска кутија.Новороденчето го откриле студенти во ходникот на станбена зграда во Саут Бенд, Индијана.– Беше завитканo во ќебиња и фланелна кошула. Немаше порака – вели Ејстер (70) ком.На пат до болница, Ајстер вели дека зел плишано мече за да му донесе утеха на бебето.– Само сакав да знае дека се грижи – вели Ејстер. За време на истрагата, Ејстер почна да го нарекува детето како бебе Исус.

– Се роди неколку дена пред Божиќ и беше ставен во кутија – а во мојот ум таа кутија беше јасли, така стана бебето Исус – рекол полицаецот.Откако дознал дека бебето е ставено кај некои големи посвоители, Ејстер здивнал со олеснување. Животот продолжи и дојдоа нови случаи, но Ејстер вели дека никогаш не престанал да размислува за бебето.– Се прашував ‘што се случи со него?’ И не дај Боже, дали некогаш сум го уапсил? Дали уште е жив? – вели Естер.Ејстер, која се пензионирал во 2019 година, неодамна добил некои одговори.– Седам овде 23 години подоцна и телефонот ѕвони – вели Ејстер. Тоа беше полицаецот Џош Морган и тој беше со еден млад човек по име Метју Хегедус-Стјуарт.– Ми рече: ‘Нема да веруваш во ова, но бебето Исус во моментов седи до мене. Тој е мојот нов полицаец-приправник – вели Ејстер.Морган и Хегедус-Стјуарт набрзо ги составија деловите од необична животна загатка, а сето тоа почна да се разоткрива кога полицајците реагираа на ситуацијата во апартманите Парк Џеферсон – истата зграда каде што беше напуштен Хегедус-Стјуарт.– Кога стигнавме таму, реков дека ме оставија таму како бебе. Потоа Морган го погледна извештајот и го виде името на Џин Астер прикачено на него. – рекол младиот човек.

Iniligtas ni Officer Gene Eyster ang isang baby noong 2000. After 30 years, nagkita sila uli. Pulis na rin ang dating sanggol. https://t.co/EqK8rz5YPU— Official PEP.ph (@PEPalerts) May 3, 2024

На 22 март стариот полицаец и напуштеното бебе, сега млад човек, повторно се сретнале. Средбата беше особено потресна за Ејстер, кој во јануари го загуби своето единствено дете, синот Николас.– Кај Мет гледам некои ситуации кои ме потсетуваат на мојот син – ја има истата насмевка, истата смеа, истата темна коса и тело – вели Естер. Хегедус-Стјуарт и неговата свршеница Џилијан се родители на 14-месечната ќерка Аспена и очекуваат момче во јуни. Аспен е родена истиот ден кога нејзиниот татко бил законски посвоен.– Има толку многу случајности – вели Ејстер. „Мислам, Мет завршува обука на терен и по случаен избор е распореден во областа на станбениот комплекс каде што е пронајден. Кои се шансите?”– Разговарав со неколку претпоставени на Мет и сите го кажаа истото: тој е убав офицер, тој е добро дете. Да се ​​сретнеме вака после толку долго време е вистинско чудо – рекол Ејстер.

