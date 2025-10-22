Полициска акција во прилепската болница: уапсени се 27 лица за злоупотреба во работата

0 SHARES Сподели Твитни

Голема акција на финансиската полиција во Прилеп. Според неофицијални информации приведени се 27 лица поврзани со сомнежите за сторен криминал во работењето на прилепската болница.

По наредби и насоки на Основното јавно обвинителство (ОЈО) Прилеп постапува Управата за финансиска полиција во болницата во Прилеп. Од Обвинителството соопштија дека се преземаат дејствија во врска со постапка за наводи против повеќе лица за злоупотреби во работата болницата. Дејствијата се преземаат во моментов, а повеќе детали ќе бидат утре.

Според информации од повеќе медиуми , истрагата опфаќа повеќе лица, вклучително и поранешната директорка и други раководни лица, а се сомнева на злоупотреби со јавни набавки во вредност од околу 800.000 евра.

