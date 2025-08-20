Полициска бруталност во Нови Сад: Новинарка притисната до дрво и удрена по рака додека снимала

За време на полициската интервенција утрово во Нови Сад, пред зградата на судските институции, повредена е новинарката на Н1, Леа Апро. Според неа, полицаецот ја притиснал до дрво и ја удрил во раката што го држела нејзиниот телефон, нанесувајќи ѝ повреди.

Инцидентот се случил за време на обидот на полицијата да ги отстрани граѓаните што го блокирале влезот во судската зграда. И покрај фактот што Апро и нејзиниот колега Жарко Богосављевиќ од „Разглас њуз“ биле јасно обележани со новинарски елеци со натпис „Прес“, врз нив била употребена сила.

Видео објавено од Здружението на независни електронски медиуми (АНЕМ) ги прикажува полицајците како ја туркаат Богосављевиќ со штит, додека може да се слушне како вика дека е новинар и дека не смеат да го удираат.

На други снимки, јасно може да се слушне како Леа Апро им кажува на полицајците дека е новинарка, но тоа не го спречило физичкиот напад. Како што рече таа, околу 7:15 часот наутро, полициската интервентна единица почнала да ја потиснува толпата, по две претходни предупредувања дека ќе употребат сила.

„Командантот рекол дека блокадата е нелегална и наредил влезот да биде расчистен. Потоа формирале кордон и почнале многу грубо да ги потиснуваат граѓаните. Се чинело дека имало повеќе полицајци отколку собрани луѓе“, рече Апро.

Policija u Novom Sadu krenula je jutros tokom blokade sudova u tom gradu da rasteruje okupljene građane ispred ulaza zgrade i tom prilikom primenila prekomernu silu i prema novinarki N1 Lei Apro, kao i Žarku Bogosavljeviću iz Razglas news-a, iako su imali vidljive “Press”… pic.twitter.com/60DSYGwkyj — TV N1 Beograd (@n1srbija) August 20, 2025

Таа додаде дека еден од полицајците ја турнал до блиското дрво, ја притиснал за рака и се обидел да го извади телефонот од кој ја снимала интервенцијата.

„Двапати извикав дека сум новинар, но тој не реагираше на тоа. Имав јасно обележан елек. Сепак, тој продолжи да ме притиска. Успеав да го земам телефонот и да продолжам да снимам. Искрено, изненадена сум од ваквото однесување, бидејќи протестот беше мирен и немаше многу луѓе“, рече таа.

По инцидентот, Леа Апро отишла во итната помош, каде што била упатена на рендгенска снимка на раката. Докторката, по службена должност, ја известила полицијата за повредата.